俳優の小出恵介が、森カンナが主演を務める日本テレビ系月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（4月6日スタート、毎週月曜 深0：24）に出演することが30日、発表された。主人公・谷崎真奈美（森）の恋人（マイラブ）のひとりを演じる。【写真】警察手帳×手錠…かっこ良すぎる森カンナ本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。真奈美は、たくさんの