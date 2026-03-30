◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)最後の世界選手権で4度目の頂点に立った坂本花織選手が、最終日のエキシビションで会場のファンを魅了しました。坂本選手は、映画グレイテスト・ショーマンの「ア・ミリオン・ドリームズ」の音楽で、選手として最後の滑りへ。美しいスケーティングで会場をわかせました。さらにフィナーレでは、司会者から紹介され、坂本選手がリンク上に集まる選手たちの輪