アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2月13日公開）が、観客動員100万8657人、興収15億1419万5250円を突破した。また、入場者特典第8弾「描き下ろしメモリアルイラストカード」が、4月3日から配布されることが発表された。【画像】気になる特典！母親と日輪と月詠の姿配布される映画『銀魂』イラストカード「描き下ろしメモリアルイラストカード」は、映画では描かれなかったもしもの世界を舞台に