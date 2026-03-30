ミラノ・コルティナ五輪で2つの銅メダルを獲得したスキージャンプ・丸山希選手が29日までに自身のInstagramを更新。飛躍を遂げた今シーズンを振り返りました。W杯やオリンピックでの思い出の写真と共に「ワールドカップ初優勝シーズン全6勝オリンピック銅メダルフライングヒルPB223.5ワールドカップ総合2位ネーションズカップ優勝」と今季の成績を並べて投稿。「シーズンを通して数えきれないほどの思い出ができました。