低気圧や前線の影響で、31日にかけて西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は30日、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、前線上にある低気圧が、31日は発達しながら対馬海峡付近を通って日本海を東寄りに進む見込み。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込む