おいのロマンさんの墓を訪れたジナイダ・ネドレンコさん＝30日、ウクライナ・ブチャ（共同）【ブチャ共同】ウクライナ首都キーウ近郊ブチャ市で30日、ロシアの占領から解放されて4年を迎えるのに合わせ、犠牲者追悼式典が開かれた。市とその周辺ではロシア軍による虐殺などで500人以上が亡くなったとされる。遺族は「時間は4年前から止まったままだ」と悲しみを新たにし静かに祈りをささげた。市民らは市内の墓地に隣接する広