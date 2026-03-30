熊本城天守閣で始まった復旧工事に伴う文化財調査のパネル展＝30日午前、熊本市2016年4月の熊本地震から10年となるのを前に、被災した熊本城（熊本市）の天守閣内で30日、復旧の歩みや、工事に伴う文化財調査で判明した新たな事実を紹介する展示が始まった。石垣内部の詳細が確認されたことをパネルで説明したり、天守閣の瓦に墨書きされた内容を実物で示したりしている。9月末まで。見学するには熊本城への入園料が必要。熊本