時速500キロ、品川と名古屋をわずか約40分で結ぶ計画の「リニア中央新幹線」。車輪ではなく車体を『超電導』の力で浮上させて走ります。総工事費は、実に11兆円という超大型プロジェクトです。 【写真を見る】リニア静岡工区 年内に工事開始？県とJR東海の｢対話｣全て完了 品川～名古屋の開業は2036年以降の見通し しかし…（JR東海 丹羽俊介社長 2024年3月）「2027年の開業は実現できない」JR東海は2024年3月に、それまで