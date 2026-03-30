ＤｅＮＡは３０日、４月２３日の阪神戦（横浜スタジアム）で行われる「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴＳＥＲＩＥＳ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙｎｏｊｉｍａ」に、５人組バンド「ｗａｃｃｉ」がスペシャルゲストとして来場することを発表した。試合後の「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴＬＩＶＥ（ブルーライトライブ）」に出演し、試合前の「ＴＷＩＬＩＧＨＴ☆ＬＩＶＥ（トワイライトライブ）」では、ボーカルの橋口洋平が登場し