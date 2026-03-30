ラグビーリーグワン1部のBL東京は30日、新クラブハウス建設に向けて、クラウドファンディングを開始すると発表した。3回に分けて実施し、31日から6月26日までの「第1段」は現クラブハウスのリニューアル改装費用として1000万円、3回で計5000万円の集金を目指す。クラブハウス建設を目的としたクラウドファンディングは、リーグワンでは初めての試みだという。東京都府中市で会見に臨んだ薫田真広社長は「V1（23〜24年シーズン