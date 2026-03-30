アメリカの攻撃から1カ月。世界の物流を左右するホルムズ海峡に加え、もう1つの海峡にも今、暗雲が立ち込めています。激しく破壊された建物。攻撃を受けたのは、イランの首都テヘランにある大学です。先制攻撃から1カ月が過ぎても戦闘が続く中、トランプ大統領が楽観的な見通しを示しました。アメリカ・トランプ大統領（29日）：（Q.今週中にイランと合意は見込める？）見込める。近いうちに成立する可能性がある。「合意は近い」