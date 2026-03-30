Hey！Say！JUMP八乙女光（35）が30日、都内で主演舞台「小さな神たちの祭り」（30日から、東京グローブ座など）開幕を前に、取材会に出席した。内館牧子さんが21年に書いた小説が原作で、東日本大震災で家族を失った主人公の青年（八乙女）が、不思議なタクシーとの出会いを機に、喪失感に覆われた心を立て直していく物語。自身も宮城県出身で、震災当時は東京にいたという。演じるにあたり、モデルとなった宮城県亘理町のイチゴ農