競輪公式アンバサダーの女性3人組ユニット「けいマルガールズ」元メンバーで、ミスFLASH2019ファイナリストのタレント開坂映美（32）が30日、インスタグラムを更新。妊娠を発表した。開坂は「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ですが、このたび新しい命を授かりました。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告した。続けて「実は、プロポーズをしてもらってすぐに妊娠が発覚していたのですが、残