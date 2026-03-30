3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。明治時代に看護師としての道を切り開いた2人が主人公となる本作で、朝ドラとしては18年ぶりとなるダブルヒロインを務めるのが、見上愛と上坂（こうさか）樹里だ。『風、薫る』の撮影現場では、さっそく好相性な2人の様子が聞こえてくる。「監督をつかまえて、納得がいくまで侃侃諤諤やっている上坂さんに、見上さんが明るく『じゃ、やってみようか』と声をかけて、一緒に脚