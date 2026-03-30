3月30日から放送が始まった、NHK連続テレビ小説『風、薫る』。ダブルヒロインを務めるのは、見上愛と上坂（こうさか）樹里だ。映画評論家の前田有一氏は、2人をこう評する。「非常に好感度が高いという共通点はありますが、芝居の方向性はぜんぜん違います。見上さんは淡々とクールなイメージを貫いている方で、映画『国宝』では芸妓を演じましたが、彼女のキャラクターのおかげもあって、気品を感じる役になりました。上坂