3月30日までに、俳優の坂口健太郎がさまざまなファッションメディアのSNSに登場。近影が公開され、そのビジュアルが話題になっている。坂口は、韓国発フレグランスブランド『TAMBURINS（タンバリンズ）』が新たに代官山にオープンさせたフラッグシップストアのオープンイベントに来場。お気に入りのフレグランスなどを紹介し、ブランドの魅力を伝えている。「会場に登場した坂口さんは、グレーのスラックスと、ベージュのシャ