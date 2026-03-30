3月28日、朝の情報バラエティ番組『朝だ！ 生です 旅サラダ』（テレビ朝日系）が放送された。レギュラー出演者の勝俣州和は15年めを迎えたが、番組内での言動に疑問を持たれているようだ。この日は、女優の田中麗奈がゲスト出演し、故郷の福岡県久留米市でロケをした映像が紹介された。「安産祈願の神様として知られる水天宮を参拝し、300年以上続く老舗の酒蔵で日本酒を堪能。旅の終わりには、豚骨ラーメン発祥の地である久留