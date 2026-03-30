フェルスタッペンが引退の可能性を示唆自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われた。前年王者のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は8位で終えたレース後、英公共放送「BBC」に対し、引退の可能性を示唆。ファンを騒然とさせている。BBCは「『その価値があるのか？』フェルスタッペンがF1での将来を考える」との見出しで記事を掲載。今季終了後に引退するのかと聞かれ