U-NEXTは、カンヌ国際映画祭やベルリン国際映画祭で高く評価されているベルギー出身の映画監督、バス・ドゥヴォスの『ゴースト・トロピック』と『Here』の独占配信を開始した。ともに視聴期限3日間、399円でのレンタル提供となる。バス・ドゥヴォス監督の2作品がU-NEXTで独占配信開始バス・ドゥヴォスは、これまで計4本の長編映画を監督しており、長編デビュー作である『Violet』（2014）は、2014年ベルリン国際映画祭ジェネレーシ