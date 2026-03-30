埼玉県は3月30日、さいたまスーパーアリーナの愛称が「GMOアリーナさいたま」に決定したと発表した。ネーミングライツのパートナーは、GMOインターネットグループ。命名権料は年5億5,000万円で、契約期間は2026年4月1日から2032年3月31日まで。なお、休館中となる2026年度は年5,000万円となる。愛称は今後、「GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）」のように正式名称と併記される場合もある。また、同施設は現在進めて