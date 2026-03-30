近年、加熱式タバコには斬新なフレーバーが多彩に登場していますが、なかでも個性的な銘柄が、JT「プルーム」シリーズ専用タバコスティックの新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」です。発売を記念し、浅草のイベントに出展されているユニークな企画を紹介しましょう。 ↑出展場所は「浅草六区ブロードウェイ」で、2026年4月5日まで。花魁（おいらん）役と写真が撮れたり、お得な企画があったり、見どころ満載 限定デザインパ