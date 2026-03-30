《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》3月29日、こんな発表で世間を驚かせたのは、元AKB48でタレントの篠田麻里子（40）。篠田本人は明かしていないが、同日の「スポニチアネックス」の報道によると、相手はスタートアップ企業「ナレッジワークス」代表取締役CEO・麻野耕司氏（46）だという。篠田はインスタグラムで冒頭のように切り出すと、《共に穏やかに歩んで