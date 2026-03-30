これは筆者の知人Aさんの体験談です。Aさんは息子に「学校からのプリントは？」「提出物は？」そんな声かけを毎日のように繰り返していました。何度言っても変わらない様子を見ると、ちゃんと伝わっているのか不安になったり強い口調になったりしてしまいます。けれどある日の、何気ない出来事の中で思いがけず息子の成長を目の当たりにすることになりました。 いくら「言ってもわからない」息子……？