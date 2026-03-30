まだまだテレビには頑張ってほしい！みなさん、ごきげんよう。座るときに「よっこい庄一」、おつりで10円を渡すときに「はい、10万円」と言ってしまう石塚英彦です。さて今回は、私が愛した「昭和のテレビ番組」について書かせていただきます。前提として、私は現代のテレビを否定しているわけではないので、その点はご理解ください。まずは、テレビの存在の違いです。現代では各部屋にテレビがあったり、スマホでテレビ番組を観る