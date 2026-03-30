高松市 香川県は30日、文部科学省が実施している2025年度の学校基本調査の香川県分の確定値を公表しました。 2025年3月に香川県の高校を卒業した7478人の状況をみると、大学・短大などへの進学率は59.8%で、前年度より1.3ポイント上昇して過去最高を更新、全国第16位でした(既卒者は含まず)。 また、就職率は15.2％と前年度より0.2ポイント低下し、全国第33位でした。このうち県内に就職した割合は就職者全体の84.9%で、