労働環境を重視し別の自治体に転職した岡山市立中学校の元教員・田中さん（仮名） 岡山市は新年度から部活動の朝練を廃止するなど「教員の働き方改革」について取り組みを進めています。長時間労働を背景に退職した若手教員や、現役の校長の声などから今後の学校教育の在り方について考えます。 上限の月45時間を大きく上回る岡山市の中学校教員の平均残業時間… （岡山市立中学校の元教員／田中さん［20代］）「岡山市は午