岡山県庁 岡山県は3月30日、訪問看護・介護などの現場で、従事者が2025年に受けたハラスメントの実態を調査し結果を公表しました。 訪問介護や訪問看護の従事者(管理者・従業員)と、要介護認定やケアプラン作成に関わるケアマネジャーを対象にアンケート（2025年11月-12月）に行い、回答した1745人の内容をまとめました。 調査結果では、355人がハラスメントを受けたと回答しました。 内訳では、暴言又は