現在、第3子を妊娠中の44歳の人気女優は、私生活を公開することに「生まれつきの嫌悪感」を抱いているため、ソーシャルメディアで収入を得る誘惑に抗ってきたことを明かした。 【写真】8年9カ月ぶりにアップされた2枚目の写真 早くからモデルとして注目され、女優業にシフトしていったシエナ・ミラーは、多くのスターがスポンサー契約やインスタグラムを通じて副収入を得る理由に理解を示しつつも、