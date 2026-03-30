ライアン・ゴズリング主演の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』。Amazon MGM史上最高となる興行成績でデビューするなど大ヒットを記録しているが、初期の試写では監督コンビが恥ずかしい思いをしたことを明かした。【動画】地球外生命体ロッキーが登場する『プロジェクト・へイル・メアリー』日本版予告この度、同作でメガホンを取ったフィル・ロードとクリス・ミラーが、ポッドキャスト『Happy Sad Confused（原題）』に