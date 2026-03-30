Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光が３０日、東京・新宿区の東京グローブ座でこの日開幕する主演舞台「小さな神たちの祭り」（同所ほか６都市）の公開ゲネプロを行った。昨年１２月に急性左心不全のため７７歳で亡くなった内館牧子さんによる同名小説が原作。東日本大震災で家族を失い絶望していた青年（八乙女）が絆と家族愛で前に踏み出す姿を描く。ゲネプロを終えて取材に応じた八乙女は「（共演する）斉藤暁さんからの『