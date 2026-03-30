【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・小川泰弘―広島・森下暢仁（１８時・神宮）◆中日・金丸夢斗―巨人・ウィットリー（１８時１５分・バンテリンドーム）◆阪神・才木浩人―ＤｅＮＡ・デュプランティエ（１８時・京セラドーム大阪）【パ・リーグ】◆日本ハム・細野晴希―ロッテ・木村優人（１８時３０分・エスコンＦ）◆楽天・前田健太―ソフトバンク・大関友久（１６時・楽天モバイル）◆西武・隅田知一郎―オ