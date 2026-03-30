◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）復権へここは負けられない。昨年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が万全の態勢で年長馬斬りに挑む。昨年末は有馬記念出走も視野に入っていたが、回避して照準をここに定めた。斉藤崇調教師は「いつもより戻ってきたときの感じはすごく良かった。今年に備えてゆっくり待てたのも良かったと思う」とうなず