日本テレビ系月曜プラチナイトドラマＤＥＥＰ「多すぎる恋と殺人」（月曜・深夜２４時２４分、４月６日スタート、ＴＶｅｒ・Ｈｕｌｕ でも配信）。森カンナ演じる５０人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事のラブサスペンスコメディーに、小出恵介の出演が決定した。映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」「のだめカンタービレ」「ＲＯＯＫＩＥＳ」「ＪＩＮ―仁―」「梅ちゃん先生」など数々の代表作をもつ実力派俳