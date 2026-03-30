隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第２回は「蔵前橋」。＊＊＊【蔵前橋（くらまえばし）】関東大震災の復興事業の一環として架橋され、１９２７年に完成した。橋が架かる前はこの場所から富士山が見えたことから「富士見の渡し」と呼ばれる渡船場があった。橋の地点の地盤が安定している