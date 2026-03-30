品川駅直結のブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY（よなよな東京ブルワリー）」が、いよいよ3月30日にオープン。筆者は3月25日に行われたプレス向け内覧会に参加。醸造所併設レストランとは、実際どんなお店なのでしょうか。店内の様子をはじめ、注目のクラフトビールや醸造所ツアー、グッズなどを写真とともに紹介します。クラフトビール醸造所併設型レストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY（よなよな東京ブルワリー）」