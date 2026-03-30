オシャレでの着用ではないのだが、それはそれで魅力的だ。元モーニング娘。の田中れいなが3月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。同番組初となるメガネ姿を披露し、ファンを沸かせた。【映像】ファン絶賛 田中れいなのメガネ姿番組冒頭、MCの安田大サーカス・クロちゃんが「さぁ、今日来てくれた先輩アイドルちゃんは、こちらの方です。どうぞ！」と振った。ここで、田中は「はーい！メガネ