東京地検特捜部に逮捕・起訴された被告が、取り調べで侮辱されたとして、特別公務員暴行陵虐の疑いで刑事告訴した検察官について、東京高検はきょう、嫌疑不十分で不起訴処分にしたと明らかにしました。太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長・生田尚之被告（52）は金融機関からおよそ22億円をだまし取った詐欺などの疑いで特捜部に逮捕・起訴されました。生田被告に対しては、東京地裁は3月13日、懲役11年の判決を言い渡し