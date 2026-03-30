あさって4月1日から、「さいたまスーパーアリーナ」の新しい愛称が、「GMOアリーナさいたま」になることが決まりました。埼玉県はきょう、さいたま市中央区の「さいたまスーパーアリーナ」のネーミングライツパートナーにGMOインターネットグループを選定し、新たな愛称が「GMOアリーナさいたま」になると発表しました。契約期間は4月1日から2032年3月末までの6年間で、総額28億円だということです。GMOは、自社の強みを生かしたAI