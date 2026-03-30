週明け３０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比１７銭円高・ドル安の１ドル＝１５９円７７〜７８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円７０〜７４銭で大方の取引を終えた。