中道改革連合の皇位継承に関する検討本部の笠浩史本部長は30日、皇族数確保策を巡る党見解に関し、4月15日予定の全党派による全体会議までに取りまとめるのは困難だとの認識を示した。検討本部の会合後、記者団に明らかにした。