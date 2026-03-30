タレントのデヴィ夫人が2つの暴行事件で在宅起訴されました。【映像】在宅起訴されたデヴィ・スカルノ被告「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（86）は、去年2月、東京・渋谷区内の飲食店で自身の事務所の女性従業員にシャンパングラスなどを投げつけた罪に問われています。また、去年10月、渋谷区の動物病院で当時マネージャーだった30代の女性に対し、胸や腹を殴るなどした罪にも問われています。デヴィ被告は、2つ