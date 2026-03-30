4月2〜7日にボートレース津で開催される26年度G1開幕戦「津ダイヤモンドカップ」に出場する松本純平（31＝埼玉）が30日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、意気込みを語った。競技エリアの完成を記念して行われるG1には、当地開催だった昨年のダービーを制した末永和也（佐賀）、そのダービーを含めて当地4連続優出中の地元・新田雄史ら豪華メンバーが集結した。松本は直近2節で優出。津は予選を突破した昨年4月の