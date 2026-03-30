大阪桐蔭（大阪）と智弁学園（奈良）が対戦するセンバツ決勝が３１日、甲子園で行われる。熱戦が繰り広げられたセンバツ。スタンドには兵庫県出身のフジテレビアナウンサーも訪れていた。兵庫県芦屋市出身で、関西学院大学社会学部卒、昨年入社した吉岡恵麻アナ（２３）で、黒いダウンの私服姿で、第一試合で「東洋大姫路（兵庫）−花咲徳栄（埼玉）」が行われた大会第３日目を観戦したようで、甲子園の対戦カードの前で撮影し