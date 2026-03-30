「ピーキー・ブラインダーズ」。剃刀をハンチング帽に縫い付けていたことが、その名の由来だという伝説を持つ、イギリスのバーミンガムに実在していたギャングである。1890年代頃に街で大きな影響力を持った彼らをモデルに、その衰退の歴史を、血と抗争、政治的な思惑とともに描いたイギリスのドラマシリーズが、全6シーズンの『ピーキー・ブラインダーズ』だった。 参