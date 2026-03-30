中国外務省が自民党の古屋圭司衆院議員に中国への入国を禁止するなどの制裁措置を発表したことをめぐり、尾崎官房副長官は30日、中国側に速やかに措置を撤回するよう求めたことを明らかにしました。中国外務省はきょう、超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長を務める自民党の古屋圭司衆院議員に対し、▼中国国内にある不動産など財産の凍結や、▼入国禁止などの制裁措置を発表しました。中国側は“古屋氏が中国側の強烈な反対