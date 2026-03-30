きょう午後、千葉県流山市で用水路に1歳の男の子が転落し、ドクターヘリで病院に運ばれました。男の子は意識がなく、呼吸もしていなかったということです。午後2時すぎ、流山市駒木で「U字溝に男の子が転落して姿が見えない」と119番通報がありました。警察によりますと、1歳の男の子が用水路に転落し、トンネル状になっている箇所に流され、およそ20分後に550メートルほど離れた場所で近所の人に助け出されました。男の子は意識が