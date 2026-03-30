日本保守党は外国人政策の取り扱いなどで自民党と合意し、新年度予算案に賛成する方向となりました。日本保守党百田尚樹 代表「自民党の議員たちと協議することによって我々の意見が与党に浸透なり、あるいは刺激を与えることができる」自民党の松山参院会長と日本保守党の百田代表らは30日、新年度予算案をめぐって国会内で会談しました。会談で両党は、▼外国人政策や「スパイ防止法」について協議するほか、▼食料品の消