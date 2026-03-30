会社員を対象にした「新入社員に深い話をしてくれそうな女性俳優」に関する意識調査が行われ、１位には天海祐希が選ばれた。これは、全国の会社員６８９名を対象に実施された調査で明らかになったもので、豊富な経験や長いキャリアに基づいた説得力のある言葉を与える人物像として、女優のイメージが強く支持された結果となっている。株式会社ワンズマインドが運営する「比較ビズ」の調査（ポイント配分：第１位＝３ｐｔ、第２