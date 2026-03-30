31日は春の嵐になるかもしれない。工事現場の足場の管理、自転車の置き方、ベランダに置いてある物のチェックなど強い風に対するチェックをしてほしい。また、交通機関に影響があるかもしれないので、もしもの場合を考えておくことも重要だ。急な強い雨や落雷のおそれ31日は前線を伴った低気圧が、発達しながら日本列島を横断する。この低気圧は南から暖かく湿った空気を吸い込むため、朝の通勤時間帯は西日本で、夕方から夜の帰宅