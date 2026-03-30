高市首相は３０日の衆院予算委員会で、ホルムズ海峡での航行の安全確保に向けた自衛隊艦船の派遣を巡り、１９日の日米首脳会談で説明した国内法の制約には「憲法も含まれる」ことを明らかにした。首相は「法律の範囲内で、できることとできないことがある旨を伝えた」とした上で、憲法を例示したと説明した。トランプ米大統領の理解を得るために「憲法９条を盾にしたわけではない」とも語った。イランとの首脳会談については